Zubringer nach Chemnitz: Wird die Baustelle im Erzgebirge vor dem Winter fertig?

Annaberg
Ein Straßenbauprojekt von 260 Meter Länge sorgt für eine nervige Umleitung. Jetzt verschiebt das Straßenbauamt erneut den Freigabetermin.
Ein anspruchsvolles 3,6-Millionen-Straßenbauprojekt. Und die Geduld der Erzgebirger wird strapaziert. Seit fast 20 Monaten gilt auf einem viel befahrenen Zubringer nach Chemnitz eine nervige Umleitung – wegen einer 260 Meter langen Baustelle am Ehrenfriedersdorfer Ortsausgang. Es ist durchaus möglich, dass die Staatsstraße 232 im zweiten...
