Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wilisch hat eine 95 Meter lange Straßenstützwand nahe den Wohnhäusern bekommen.
Die Wilisch hat eine 95 Meter lange Straßenstützwand nahe den Wohnhäusern bekommen. Bild: Ronny Küttner
Die Wilisch hat eine 95 Meter lange Straßenstützwand nahe den Wohnhäusern bekommen.
Die Wilisch hat eine 95 Meter lange Straßenstützwand nahe den Wohnhäusern bekommen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Zubringer nach Chemnitz: Wird die Baustelle im Erzgebirge vor dem Winter fertig?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Straßenbauprojekt von 260 Meter Länge sorgt für eine nervige Umleitung. Jetzt verschiebt das Straßenbauamt erneut den Freigabetermin.

Ein anspruchsvolles 3,6-Millionen-Straßenbauprojekt. Und die Geduld der Erzgebirger wird strapaziert. Seit fast 20 Monaten gilt auf einem viel befahrenen Zubringer nach Chemnitz eine nervige Umleitung – wegen einer 260 Meter langen Baustelle am Ehrenfriedersdorfer Ortsausgang. Es ist durchaus möglich, dass die Staatsstraße 232 im zweiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
23.10.2025
3 min.
Erzgebirge: Staatsschutz ermittelt nach Vandalismus-Attacke aufs Auto einer Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Silke Franzl, hier mit Künstler Michael Knauth, hat Anzeige erstattet.
Die Front- und Seitenscheiben des privaten Autos der Ehrenfriedersdorfer Bürgermeisterin Silke Franzl sind nachts besprüht worden. Die Kommunalpolitikerin machte das sofort öffentlich. Wie ist der aktuelle Stand?
Katrin Kablau
10.09.2025
3 min.
Zubringer nach Chemnitz: Verzögerungen bei Millionenprojekt im Erzgebirge
Seit April 2024 ist das Stück Staatsstraße am Ortsausgang Ehrenfriedersdorf gesperrt.
3,6 Millionen Euro werden in das anspruchsvolle Gemeinschaftsprojekt von Freistaat, Kommune, Wasserverband und Energieversorger investiert. Ein Bach sorgte mehrmals für Ärger.
Katrin Kablau
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Mehr Artikel