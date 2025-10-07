Zwischen Japan und Vietnam – Was das neue Sushi-Restaurant im Erzgebirge zu bieten hat

Ein Hauch fernöstlichen Flairs hält Einzug in Annaberg-Buchholz. Mit dem „Viet Dragon“ hat das erste Sushi-Lokal in der Kreisstadt eröffnet. Die Karte aber geht über Reis mit Fisch weit hinaus.

Spaziert man abends die Wolkensteiner Straße in Annaberg entlang, taucht zwischen Stoffladen und Reisebüro ein neues Lokal auf. Im Haus Nummer 6 hat am Dienstag das Sushi-Restaurant „Viet Dragon" das erste Mal seine Türen geöffnet. Durch die Fenster fällt Licht aus den Korb-Lampenschirmen auf den Gehweg. Schon von außen sieht man den...