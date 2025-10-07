Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwischen Japan und Vietnam – Was das neue Sushi-Restaurant im Erzgebirge zu bieten hat

Seit Dienstag geöffnet: das neue Sushi-Restaurant in Annaberg. Ein Baum mit rosa Kirschblüten dominiert den Gastraum. Bild: Ronny Küttner
Seit Dienstag geöffnet: das neue Sushi-Restaurant in Annaberg. Ein Baum mit rosa Kirschblüten dominiert den Gastraum. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Zwischen Japan und Vietnam – Was das neue Sushi-Restaurant im Erzgebirge zu bieten hat
Von Natalie Süß
Ein Hauch fernöstlichen Flairs hält Einzug in Annaberg-Buchholz. Mit dem „Viet Dragon“ hat das erste Sushi-Lokal in der Kreisstadt eröffnet. Die Karte aber geht über Reis mit Fisch weit hinaus.

Spaziert man abends die Wolkensteiner Straße in Annaberg entlang, taucht zwischen Stoffladen und Reisebüro ein neues Lokal auf. Im Haus Nummer 6 hat am Dienstag das Sushi-Restaurant „Viet Dragon“ das erste Mal seine Türen geöffnet. Durch die Fenster fällt Licht aus den Korb-Lampenschirmen auf den Gehweg. Schon von außen sieht man den...
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
30.09.2025
1 min.
Neues Sushi-Restaurant eröffnet im Erzgebirge
70.000 Euro habe Pächterin Thi Chanh Vu ins neue Sushi-Restaurant investiert.
Für Fans japanischer Küche gibt es bald ein neues Lokal in der Region. Der genaue Eröffnungstermin in Annaberg-Buchholz steht bereits fest.
Patrick Herrl
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
04.09.2025
4 min.
Weshalb Erzgebirger aufs neue Sushi-Restaurant noch warten müssen
Thi Chanh Vu hat als Pächterin 70.000 Euro ins Restaurant investiert, sagt sie. Diese ungewöhnlichen Fisch-Lampen aus Bambus und Holz orderte sie bei Handwerkern in Vietnam.
Die Geduld der Erzgebirger wird bei japanischer Küche immer noch strapaziert: Was tut sich hinter den zugeklebten Fenstern des Restaurants an der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz?
Katrin Kablau
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
Mehr Artikel