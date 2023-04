Zwischen Tradition und Kostendruck: Brauereien im Erzgebirge kämpfen mit Preissteigerungen

Der 23. April ist Welttag des Buches. Zugleich steht der Tag in Deutschland im Zeichen des Bieres. Denn am 23. April 1516 wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet. Doch was haben die Brauer im Erzgebirge mit Literatur am Hut - und Buchspezialistinnen mit Bier?