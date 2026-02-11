Zwölfjähriges Kind schwer verletzt: Auto prallt im Erzgebirge gegen Hauswand

In Ehrenfriedersdorf kommt ein Toyota von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Haus. Ein Kind im Auto wird schwer verletzt, der Fahrer leicht.

Ein zwölfjähriges Kind ist bei einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag in Ehrenfriedersdorf ereignet hat, schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr das Kind im Toyota eines 70-jährigen Mannes mit. Das Fahrzeug war gegen 13.30 Uhr auf der Chemnitzer Straße (B 95) aus Richtung Annaberg-Buchholz kommend in Richtung Thum unterwegs, als...