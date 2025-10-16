Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
So ein Toilettenhäuschen soll in Weitersglashütte aufgestellt werden.
So ein Toilettenhäuschen soll in Weitersglashütte aufgestellt werden.
Aue
15.000-Euro-Test: Was ein Ort im Erzgebirge gegen Wildpinkler tut
Von Heike Mann
Weitersglashütte an der Kammloipe steuern im Winter viele zum Skilaufen an. Dann gab es bisher immer ein Problem: Wo kann man aufs Klo gehen, wenn man mal muss? Jetzt scheint eine Lösung in Sicht.

Die nächste Wintersportsaison im Erzgebirge ist nicht mehr fern. Dann kommen auch in den kleinen Ort Weitersglashütte, an der Kammloipe gelegen, wieder viele Skifahrer. Reisen sie schon mit einem gewissen Bedürfnis an, haben sie bisher vergeblich nach einer öffentlichen Toilette gesucht. Das soll sich ändern, die Stadt Eibenstock, zu der der...
