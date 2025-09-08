Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • ABC-Alarm im Erzgebirge: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot in Gewerbegebiet an

Einen ABC-Einsatz hat es am Montag in einer Wäscherei in Schneeberg gegeben.
Einen ABC-Einsatz hat es am Montag in einer Wäscherei in Schneeberg gegeben. Bild: Niko Mutschmann
Einen ABC-Einsatz hat es am Montag in einer Wäscherei in Schneeberg gegeben.
Einen ABC-Einsatz hat es am Montag in einer Wäscherei in Schneeberg gegeben. Bild: Niko Mutschmann
Aue
ABC-Alarm im Erzgebirge: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot in Gewerbegebiet an
Von Jürgen Freitag, Heike Mann
Einen Feuerwehreinsatz hat es am Montagmorgen in Schneeberg gegeben. In einer Wäscherei war ein unbekannter Stoff ausgetreten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen im Schneeberger Gewerbegebiet angerückt. In der Alarmierung war von einem ABC-Alarm die Rede. Es hieß, in einer Firma soll Chlor ausgetreten sein. Was ist passiert?
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
14.08.2025
2 min.
Schneeberg: Pkw-Brand sorgt für Vollsperrung der B 93
Die Einsatzkräfte mussten Schaum einsetzen, um die Glutnester zu ersticken.
Ein Fahrzeugbrand sorgte am Donnerstagnachmittag auf der B 93 für einen Großeinsatz. Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Auto bereits in Flammen.
Niko Mutschmann
13.07.2025
1 min.
Brand in Wohnung im Erzgebirge – Bewohner sperrt sich aus
Über die Drehleiter und ein geöffnetes Fenster gelangten Feuerwehrleute in die Wohnung.
Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Samstagabend in Schneeberg gekommen. Löschen mussten die Kameraden aber nichts.
Niko Mutschmann
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel