ABC-Alarm im Erzgebirge: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot in Gewerbegebiet an

Aue
Einen Feuerwehreinsatz hat es am Montagmorgen in Schneeberg gegeben. In einer Wäscherei war ein unbekannter Stoff ausgetreten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr ist am Montagmorgen im Schneeberger Gewerbegebiet angerückt. In der Alarmierung war von einem ABC-Alarm die Rede. Es hieß, in einer Firma soll Chlor ausgetreten sein. Was ist passiert?
