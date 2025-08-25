Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung

Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen.
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen. Bild: Thomas Mehlhorn
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen.
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen. Bild: Thomas Mehlhorn
Aue
Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 30. September verlieren Patienten in Bad Schlema gleich zwei wichtige Anlaufstellen. Was hinter der MVZ-Schließung steckt, was die Kassenärztliche Vereinigung sagt und welche Alternativen es gibt.

Wie geht es weiter mit der medizinischen Versorgung im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema? Zum 30. September müssen dort zwei Praxen schließen: die Chirurgie und die Radiologie. Beide Einrichtungen gehören als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu Helios Ambulant.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:14 Uhr
3 min.
Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Die Autoindustrie will bei der bevorstehenden Messe IAA in München ein Signal der Zuversicht senden, wie VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel sagt.
Die IAA in München ist die wichtigste Bühne der bedrängten deutschen Autohersteller auf heimatlichem Boden. Die chinesischen Herausforderer wollen in die Offensive gehen. Ein prominenter Name fehlt.
13:15 Uhr
1 min.
„Storch im Anflug“: Messe für werdende Eltern in Döbeln
Die Veranstalter von „Storch im Anflug“ bringen zur fünften Auflage ihr Maskottchen mit.
Freiberufliche Hebammen unterstützen junge Familien auf der Messe „Storch im Anflug“ in Döbeln.
Marion Gründler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
30.07.2025
4 min.
Eine junge Vogtländerin ist die neue Kinderärztin am MVZ des Helios-Klinikums Plauen
Sabrina Lane (links) ist die neue Fachärztin für Kinderheilkunde am MVZ des Helios-Klinikums. In der Praxis unterstützt sie unter anderem Schwester Tina.
Sabrina Lane wird nicht allein bleiben. Ihr Kollege Hans Ewertowski steht in den Startlöchern und verstärkt laut Plan das Kinderarzt-Team ab September. Warum sich künftig beide eine Stelle teilen.
Sabine Schott
26.08.2025
2 min.
Radiologie-Aus in Bad Schlema: Patienten müssen weit fahren
Wo ist die nächste Radiologie, die Röntgen anbietet?
Mit dem Ende der Radiologie im Ärztehaus Am Kurpark stehen Patienten ohne wohnortnahe Versorgung da. Fürs Röntgen müssen Betroffene bis nach Kirchberg, Breitenbrunn oder Stollberg fahren.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel