Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung

Ab 30. September verlieren Patienten in Bad Schlema gleich zwei wichtige Anlaufstellen. Was hinter der MVZ-Schließung steckt, was die Kassenärztliche Vereinigung sagt und welche Alternativen es gibt.

Wie geht es weiter mit der medizinischen Versorgung im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema? Zum 30. September müssen dort zwei Praxen schließen: die Chirurgie und die Radiologie. Beide Einrichtungen gehören als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu Helios Ambulant. Wie geht es weiter mit der medizinischen Versorgung im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema? Zum 30. September müssen dort zwei Praxen schließen: die Chirurgie und die Radiologie. Beide Einrichtungen gehören als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu Helios Ambulant.