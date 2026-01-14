MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Angriff auf Lokführer der Erzgebirgsbahn: Gericht entscheidet über Mitbeteiligten

Am Haltepunkt Lauter kam es im Juli 2023 zu einem Angriff auf einen Lokführer.
Am Haltepunkt Lauter kam es im Juli 2023 zu einem Angriff auf einen Lokführer. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Der Lokführer der Erzgebirgsbahn wurde von einem 15-Jährigen krankenhausreif geschlagen.
Der Lokführer der Erzgebirgsbahn wurde von einem 15-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Die Erzgebirgsbahn ist zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt unterwegs und hält auch in Lauter.
Die Erzgebirgsbahn ist zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt unterwegs und hält auch in Lauter. Bild: Georg Dostmann
Am Haltepunkt Lauter kam es im Juli 2023 zu einem Angriff auf einen Lokführer.
Am Haltepunkt Lauter kam es im Juli 2023 zu einem Angriff auf einen Lokführer. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Der Lokführer der Erzgebirgsbahn wurde von einem 15-Jährigen krankenhausreif geschlagen.
Der Lokführer der Erzgebirgsbahn wurde von einem 15-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Die Erzgebirgsbahn ist zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt unterwegs und hält auch in Lauter.
Die Erzgebirgsbahn ist zwischen Zwickau und Johanngeorgenstadt unterwegs und hält auch in Lauter. Bild: Georg Dostmann
Aue
Angriff auf Lokführer der Erzgebirgsbahn: Gericht entscheidet über Mitbeteiligten
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein brutaler Angriff auf einen Triebwagenführer der Erzgebirgsbahn hatte im Juli 2023 für Aufsehen gesorgt. Jetzt wurde dazu am Amtsgericht verhandelt. Doch nicht der Haupttäter stand vor Gericht.

Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema ist am Mittwoch zu einer gefährlichen Körperverletzung verhandelt worden. Dabei handelte es sich um einen Vorfall vom Juli 2023. Damals war bei einem Halt der Erzgebirgsbahn in Lauter ein Triebwagenführer krankenhausreif geschlagen worden. Der Fall erregte großes Aufsehen, sogar Sachsens Ministerpräsident...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
11.12.2025
4 min.
Prozess um Morddrohung gegen Ministerpräsident Kretschmer: Amtsgericht verurteilt Stadtrat aus dem Erzgebirge
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen einen Stadtrat aus Lößnitz verhandelt, der Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bedroht haben soll.
Zwölfmal war der Lößnitzer Stadtrat Matthias Henke zu Terminen am Amtsgericht geladen. Er soll unter anderem Michael Kretschmer bedroht haben. Am Donnerstag wurde er verurteilt.
Heike Mann
05.01.2026
4 min.
„Es sind wohl die Gene“: Erzgebirger feiert 100. Geburtstag – erst kürzlich gab er das Autofahren auf
Bürgermeister Thomas Kunzmann gratulierte am Montag Werner Brockhaus zum 100. Geburtstag.
„Da habe ich nicht dran geglaubt“, sagt Werner Brockhaus und staunt über seine eigenen 100 Jahre. Der Wahl-Erzgebirger fuhr bis vor Kurzem noch selbst mit dem Auto. Zu seinem Ehrentag kam auch der Bürgermeister vorbei, der selbst Grund zum Feiern hatte.
Heike Mann
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
Mehr Artikel