Angriff auf Lokführer der Erzgebirgsbahn: Gericht entscheidet über Mitbeteiligten

Ein brutaler Angriff auf einen Triebwagenführer der Erzgebirgsbahn hatte im Juli 2023 für Aufsehen gesorgt. Jetzt wurde dazu am Amtsgericht verhandelt. Doch nicht der Haupttäter stand vor Gericht.

Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema ist am Mittwoch zu einer gefährlichen Körperverletzung verhandelt worden. Dabei handelte es sich um einen Vorfall vom Juli 2023. Damals war bei einem Halt der Erzgebirgsbahn in Lauter ein Triebwagenführer krankenhausreif geschlagen worden. Der Fall erregte großes Aufsehen, sogar Sachsens Ministerpräsident... Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema ist am Mittwoch zu einer gefährlichen Körperverletzung verhandelt worden. Dabei handelte es sich um einen Vorfall vom Juli 2023. Damals war bei einem Halt der Erzgebirgsbahn in Lauter ein Triebwagenführer krankenhausreif geschlagen worden. Der Fall erregte großes Aufsehen, sogar Sachsens Ministerpräsident...