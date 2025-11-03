Ausbildungsmarkt im Erzgebirge: Unternehmen melden weniger Plätze – Handwerksberufe dafür gefragt

Die schwache Konjunktur der Wirtschaft ist auch auf dem Ausbildungsmarkt angekommen: Es gibt weniger Ausbildungsplätze. Doch es gibt auch gute Nachrichten – aus den Handwerksbetrieben der Region.

Das vierte Jahr in Folge hat die Agentur für Arbeit in ihrer Jahresbilanz fürs Erzgebirge eine höhere Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern registriert, als es Ausbildungsstellen gibt. Aktuell sind es 1517 junge Frauen und Männer, die sich für einen Ausbildungsplatz beziehungsweise ein duales Studium gemeldet haben – bei 1340 regional... Das vierte Jahr in Folge hat die Agentur für Arbeit in ihrer Jahresbilanz fürs Erzgebirge eine höhere Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern registriert, als es Ausbildungsstellen gibt. Aktuell sind es 1517 junge Frauen und Männer, die sich für einen Ausbildungsplatz beziehungsweise ein duales Studium gemeldet haben – bei 1340 regional...