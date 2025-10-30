Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ausbildungsstart an Polizeischule im Erzgebirge: Drei junge Sachsen erzählen, warum sie Polizist werden wollen

Sind die Neuen an der Polizeifachschule Schneeberg: Alexander Mittrach (v. l.), Carl-Johann Pörnig und Frederik Haupt.
Sind die Neuen an der Polizeifachschule Schneeberg: Alexander Mittrach (v. l.), Carl-Johann Pörnig und Frederik Haupt. Bild: montage: Anna Neef/FP
Sind die Neuen an der Polizeifachschule Schneeberg: Alexander Mittrach (v. l.), Carl-Johann Pörnig und Frederik Haupt.
Sind die Neuen an der Polizeifachschule Schneeberg: Alexander Mittrach (v. l.), Carl-Johann Pörnig und Frederik Haupt. Bild: montage: Anna Neef/FP
Ausbildungsstart an Polizeischule im Erzgebirge: Drei junge Sachsen erzählen, warum sie Polizist werden wollen
Redakteur
Von Anna Neef
Die Polizeifachschule in Schneeberg ist der größte Ausbildungsstandort der Polizei im Freistaat. Kürzlich haben dort mehr als 160 Anwärter ihren Dienst angetreten. Drei von ihnen berichten, wie sich die ersten Tage in Uniform anfühlen.

Über einen Umweg ist Frederik Haupt zur Polizei gekommen. Der 20-Jährige gehört zu den 322 jungen Leuten, die kürzlich in Sachsen ihre Ausbildung begonnen haben. 167 von ihnen lernen an der Polizeifachschule in Schneeberg, darunter der Vogtländer. Ihm war schon in der Unterstufe klar, dass er "etwas mit Menschen machen will" und absolvierte...
