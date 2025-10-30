Ausbildungsstart an Polizeischule im Erzgebirge: Drei junge Sachsen erzählen, warum sie Polizist werden wollen

Aue
Die Polizeifachschule in Schneeberg ist der größte Ausbildungsstandort der Polizei im Freistaat. Kürzlich haben dort mehr als 160 Anwärter ihren Dienst angetreten. Drei von ihnen berichten, wie sich die ersten Tage in Uniform anfühlen.
Über einen Umweg ist Frederik Haupt zur Polizei gekommen. Der 20-Jährige gehört zu den 322 jungen Leuten, die kürzlich in Sachsen ihre Ausbildung begonnen haben. 167 von ihnen lernen an der Polizeifachschule in Schneeberg, darunter der Vogtländer. Ihm war schon in der Unterstufe klar, dass er "etwas mit Menschen machen will" und absolvierte...
