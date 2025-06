B-Junioren-Spiel gegen FSV Zwickau nach Übergriffen abgebrochen: So reagiert der FC Erzgebirge Aue

40 Polizeibeamte sind am Samstagmittag zum Sportplatz am Spiegelwald in Beierfeld ausgerückt. Grund war ein Angriff von etwa 30 Vermummten auf FSV-Fans. Nun hat der FC Erzgebirge Aue eine Aufarbeitung der Vorfälle angekündigt.

Vier verletzte FSV-Fans, darunter ein schwer verletzter 15-Jähriger, 30 vermummte gewaltbereite Angreifer, 40 Polizeibeamte im Einsatz und ein festgenommener 27-Jähriger - das ist die Bilanz des Landesliga-B-Junioren-Spiels zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau. Beim Stand von 1:0 für die Hausherren wurde die Partie nach...