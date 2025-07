Bauarbeiten auf Bundesstraße 169 im Erzgebirge: Seit Montag gilt neue Verkehrsführung

Die Bauarbeiten auf der B 169 in Bad Schlema gehen in die nächste Phase. Seit Montag gilt eine neue Verkehrsführung. Was Autofahrer wissen müssen.

Auf eine veränderte Verkehrsführung müssen sich Autofahrer ab sofort auf der Bundesstraße 169 (Auer Straße) in Bad Schlema einstellen. Am Montag sind die Bauarbeiten im Bereich zwischen Friedensstraße und Jet-Tankstelle, die im April begonnen hatten, mit etwas Verzug auf die andere Straßenseite gewechselt. Ursprünglich geplant war, dass...