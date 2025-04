Baugerüst am Erzgebirgsstadion in Aue: Was hat es damit auf sich?

Am Erzgebirgsstadion in Aue ist in den vergangenen Tagen ein Baugerüst aufgebaut worden. Das hat mit einer 300.000-Euro-Investition zu tun.

Am Erzgebirgsstadion in Aue ist diese Woche ein Baugerüst aufgestellt worden. Dieses steht an der Lößnitzer Seite der Fußballarena, wo sich auch der Gästebereich befindet. Was hat es damit auf sich? Am Erzgebirgsstadion in Aue ist diese Woche ein Baugerüst aufgestellt worden. Dieses steht an der Lößnitzer Seite der Fußballarena, wo sich auch der Gästebereich befindet. Was hat es damit auf sich?