Regionale Nachrichten und News
  • Beliebte Babynamen 2025 im Erzgebirge: Das sind bisher die Favoriten in Aue-Bad Schlema

Bei der Suche nach einem schönen Namen für ihr Baby machen sich Eltern viele Gedanken.
Bei der Suche nach einem schönen Namen für ihr Baby machen sich Eltern viele Gedanken. Bild: Symbolfoto: Tetiana Kolinko/Stock.Adobe
Bei der Suche nach einem schönen Namen für ihr Baby machen sich Eltern viele Gedanken.
Bei der Suche nach einem schönen Namen für ihr Baby machen sich Eltern viele Gedanken. Bild: Symbolfoto: Tetiana Kolinko/Stock.Adobe
Aue
Beliebte Babynamen 2025 im Erzgebirge: Das sind bisher die Favoriten in Aue-Bad Schlema
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Mia und Matteo führten zuletzt sachsenweit die Namensliste an. In der Gunst der erzgebirgischen Eltern liegen aber aktuell ganz andere Vornamen vorn.

Mia und Matteo – das sind sachsenweit zuletzt die beliebtesten Vornamen für Neugeborene gewesen, wie ein Ranking zeigt. Die beiden Namen lösten vergangenes Jahr Emilia und Emil ab, die 2024 die Spitzenposition im Freistaat innehatten. Wie sieht es derzeit aus? Welche Namen liegen in der Gunst der Eltern vorn?
