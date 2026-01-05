Beliebter Döner-Imbiss im Erzgebirge seit Monaten geschlossen: Jetzt erklärt Betreiber, wie es weitergeht

Wegen einer Straßen-Baustelle am Postplatz in Aue machte „Mister Döner“ im Sommer dicht. Vorübergehend, hieß es. Inzwischen sind die Arbeiten längst abgeschlossen, doch der beliebte Imbiss ist weiter zu. So soll es weitergehen.

Er ist seit Monaten geschlossen: der beliebte Döner-Imbiss am Postplatz in Aue. Wegen Bauarbeiten an der benachbarten Poststraße hatte sich der Inhaber Ahmad Almohamad im vergangenen Sommer dazu entschieden, das Geschäft vorläufig nicht zu öffnen. Es lohne sich auch wegen des fehlenden Busverkehrs nicht, hieß es.