Aue
Seit Sommer vergangenen Jahres ist „Mister Döner“ am Postplatz in Aue geschlossen. Nun sollen sich die Türen des Döner-Ladens in Kürze wieder öffnen – mit neuem Sortiment und Namen.
Bereits seit mehreren Monaten ist der Döner-Laden am Postplatz in Aue geschlossen. Weil die benachbarte Poststraße für Sanierungsarbeiten im vergangenen Jahr gesperrt wurde, hatte sich Betreiber Ahmad Almohamad im Sommer dazu entschieden, seinen Imbiss vorerst nicht zu öffnen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 21.02.2026 | 10:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG