  • Nach monatelanger Schließzeit: Döner-Laden im Erzgebirge öffnet wieder – mit neuem Namen

Ahmad Almohamad will „Mister Döner“ am Postplatz in Aue wieder eröffnen – mit neuem Namen. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Nach monatelanger Schließzeit: Döner-Laden im Erzgebirge öffnet wieder – mit neuem Namen
Von Georg Ulrich Dostmann
Seit Sommer vergangenen Jahres ist „Mister Döner“ am Postplatz in Aue geschlossen. Nun sollen sich die Türen des Döner-Ladens in Kürze wieder öffnen – mit neuem Sortiment und Namen.

Bereits seit mehreren Monaten ist der Döner-Laden am Postplatz in Aue geschlossen. Weil die benachbarte Poststraße für Sanierungsarbeiten im vergangenen Jahr gesperrt wurde, hatte sich Betreiber Ahmad Almohamad im Sommer dazu entschieden, seinen Imbiss vorerst nicht zu öffnen.
Erschienen am: 21.02.2026 | 10:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Mehr Artikel