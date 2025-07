Bergmannstag im Erzgebirge: Grubenwehr im Fokus – Ehrung für verdiente Einsatzkräfte

Beim diesjährigen Bergmannstag in Bad Schlema stand die Grubenwehr im Mittelpunkt. Es gab eine Auszeichnung für drei Grubenwehr-Mitglieder.

„Was bedeutet es, ein Grubenwehrmann zu sein?“ Beim 28. Bergmannstag am Samstag in Bad Schlema stand das Thema im Fokus. Eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Ehrenhain gehört traditionell zum Bergmannstag.