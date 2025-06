Besonders und selten: 104-Jährige Erzgebirgerin feiert 90. Jubelkonfirmation

Marianne Partenfelder ist die älteste Einwohnerin von Eibenstock. Dort gehört sie seit 90 Jahren der Kirchgemeinde an und feierte mit ihr ein besonderes Jubiläum.

Zur Jubelkonfirmation in der Eibenstocker Stadtkirche waren an den Bankreihen Schilder angebracht: 25 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Dort nahmen diejenigen Platz, die ihre Konfirmation vor den entsprechenden Jahren hatten. Ganz vorn in der ersten Reihe aber saßen zwei Frauen: Christa Edda Herrmann, die 1950 konfirmiert wurde. Das ist schon...