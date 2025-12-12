MENÜ
  • Besucheransturm in Schule im Erzgebirge: Schönheider Schüler stellt besonderes Hobby vor

Ben Nestler aus Hundshübel ist professioneller Kart-Fahrer.
Ben Nestler aus Hundshübel ist professioneller Kart-Fahrer. Bild: Ramona Schwabe
Ben Nestler aus Hundshübel ist professioneller Kart-Fahrer.
Ben Nestler aus Hundshübel ist professioneller Kart-Fahrer. Bild: Ramona Schwabe
Besucheransturm in Schule im Erzgebirge: Schönheider Schüler stellt besonderes Hobby vor
Redakteur
Von Heike Mann
Beim Tag der offenen Tür an der Oberschule Schönheide überraschte ein Zehnjähriger mit seinem Hobby. Er ist professioneller Rennfahrer.

Weihnachtliche Stimmung verbreitete sich am Donnerstag im Gebäude und dem Hof der Oberschule Schönheide. Sie war Teil des lebendigen Adventskalenders im Ort, und hat sich gleichzeitig zu ihrem Tag der offenen Tür vorgestellt.
