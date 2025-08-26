Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

  • Björn Casapietra verbindet persönliche Erinnerungen mit einem besonderen Konzert im Erzgebirge

Björn Casapietra singt in der Nicolaikirche und verspricht ein besonderes Konzert.
Björn Casapietra singt in der Nicolaikirche und verspricht ein besonderes Konzert. Bild: Michaela Motorbienes
Björn Casapietra verbindet persönliche Erinnerungen mit einem besonderen Konzert im Erzgebirge
Von Thomas Mehlhorn
Von Schubert bis Cohen: Der Opernsänger singt in der Nicolaikirche Aue. Mit seinem Konzert „Die schönsten Himmelslieder 2.0“ will er Zuversicht geben.

Björn Casapietra kommt ins Erzgebirge. Am 14. September singt der bekannte Opernsänger in der Nicolaikirche in Aue seine „Himmelslieder“. „Das schönste Programm, mit dem ich jemals unterwegs war“, sagt der 55-Jährige. Es wird ein besonderes Konzert, denn mit der Stadt und dem Erzgebirge verbindet ihn eine ganz persönliche Geschichte.
