Brücke auf einem Radweg im Erzgebirge gesperrt - Holzplanke gebrochen

Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht vom gesperrten Radweg zwischen Bad Schlema und Aue am Samstag verbreitet. Radfahrer standen vorm Bauzaun.

Die Eisenbrücke an der Alten Lößnitzer Straße, die über die Mulde führt, ist am späten Samstagnachmittag aus Sicherheitsgründen vorsorglich gesperrt worden. Fußgänger und Radfahrer, die den beliebten Rad- und Wanderweg nutzen wollten, standen plötzlich vor einem Bauzaun. Was war geschehen?