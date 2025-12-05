Bürgergespräch: Leben und Arbeiten in Aue-Bad Schlema

Aue
Haben wir genug Hände und Köpfe für morgen? Wie wird sich die Stadt Aue-Bad Schlema entwickeln? Dazu kann bei einem Bürgergespräch diskutiert werden.
Unter dem Titel „Arbeiten und Leben in Aue-Bad Schlema – Haben wir genug Hände und Köpfe für morgen?“ lädt das Kompetenzzentrum für Gemeinwesen und Engagement (KGE) in Aue für den 9. Dezember ab 18.30 Uhr zum nächsten Bürgergespräch in den Bürgertreff, Bahnhofstraße 13, ein. Dabei soll es um folgende Fragen gehen: Wie wird sich...
