Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Bürgertreff in Aue findet am 9. Dezember das nächste Bürgergespräch statt.
Im Bürgertreff in Aue findet am 9. Dezember das nächste Bürgergespräch statt. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Im Bürgertreff in Aue findet am 9. Dezember das nächste Bürgergespräch statt.
Im Bürgertreff in Aue findet am 9. Dezember das nächste Bürgergespräch statt. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Aue
Bürgergespräch: Leben und Arbeiten in Aue-Bad Schlema
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Haben wir genug Hände und Köpfe für morgen? Wie wird sich die Stadt Aue-Bad Schlema entwickeln? Dazu kann bei einem Bürgergespräch diskutiert werden.

Unter dem Titel „Arbeiten und Leben in Aue-Bad Schlema – Haben wir genug Hände und Köpfe für morgen?“ lädt das Kompetenzzentrum für Gemeinwesen und Engagement (KGE) in Aue für den 9. Dezember ab 18.30 Uhr zum nächsten Bürgergespräch in den Bürgertreff, Bahnhofstraße 13, ein. Dabei soll es um folgende Fragen gehen: Wie wird sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
1 min.
Wehrpflicht-Diskussion: Kirchenbezirk im Erzgebirge ruft zum Friedensgebet
Der Altarraum der Nicolaikirche Aue. Dort findet am Montag ein Friedensgebet statt.
Vor allem junge Menschen in den Kirchgemeinden haben Fragen zur im Raum stehenden, verpflichtenden Musterung. Dem will sich ein Friedensgebet widmen.
Heike Mann
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
19:27 Uhr
2 min.
Bestatter schiebt totem Mann Bußgeld für Tempovergehen unter
Dem beschuldigten Bestatter droht eine lange Haftstrafe. (Symbolbild)
Um ein Knöllchen loszuwerden, greift eine Bestattungsfirma in Portugal laut Justiz zu einem dreisten Trick. Der Betrugsversuch fliegt aber auf - dem Beschuldigten droht nun eine lange Haftstrafe.
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
28.11.2025
1 min.
Amtsgericht Aue-Bad Schlema bekommt neuen Direktor
Markus Colli bekam die Ernennungsurkunde von Justizministerin Prof. Constanze Geiert.
Ab 1. Dezember hat das Amtsgericht Aue-Bad Schlema einen neuen Direktor. Er wurde jetzt von der Staatsministerin ernannt.
Heike Mann
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel