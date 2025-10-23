Bürgermeister im Erzgebirge krempelt den Ärmel hoch – zum 100. Mal beim Blutspenden

Schönheides Bürgermeister Thomas Lang geht regelmäßig Blut spenden. Jetzt hatte er dabei ein Jubiläum. Wie er damit andere im Erzgebirge motiviert.

Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, spendet links. Deshalb musste für ihn einen kurzen Moment eine der in der Oberschule des Ortes vom DRK-Blutspendedienst aufgestellten Liegen freigehalten werden. Nämlich die, wo die Apparaturen auf der linken Seite standen. Ansonsten musste sich der Ortschef wie jeder andere bei der Anmeldung und beim...