Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Bürgermeister im Erzgebirge krempelt den Ärmel hoch – zum 100. Mal beim Blutspenden

Schönheides Bürgermeister Thomas Lang hat zum 100. Mal Blut gespendet. Rettungssanitäter Kay Gehrcken bereitete ihn dafür vor.
Schönheides Bürgermeister Thomas Lang hat zum 100. Mal Blut gespendet. Rettungssanitäter Kay Gehrcken bereitete ihn dafür vor. Bild: Georg Dostmann
Schönheides Bürgermeister Thomas Lang hat zum 100. Mal Blut gespendet. Rettungssanitäter Kay Gehrcken bereitete ihn dafür vor.
Schönheides Bürgermeister Thomas Lang hat zum 100. Mal Blut gespendet. Rettungssanitäter Kay Gehrcken bereitete ihn dafür vor. Bild: Georg Dostmann
Aue
Bürgermeister im Erzgebirge krempelt den Ärmel hoch – zum 100. Mal beim Blutspenden
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schönheides Bürgermeister Thomas Lang geht regelmäßig Blut spenden. Jetzt hatte er dabei ein Jubiläum. Wie er damit andere im Erzgebirge motiviert.

Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, spendet links. Deshalb musste für ihn einen kurzen Moment eine der in der Oberschule des Ortes vom DRK-Blutspendedienst aufgestellten Liegen freigehalten werden. Nämlich die, wo die Apparaturen auf der linken Seite standen. Ansonsten musste sich der Ortschef wie jeder andere bei der Anmeldung und beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
14.10.2025
4 min.
Hochwasserschaden im Erzgebirge: Zehn Jahre Bauzeit und 40-mal teurer – wie konnte das passieren?
Nach der Havarie am Dorfbach von Schönheide war eine Konstruktion gebaut worden, die weitere Verunreinigungen verhinderte.
Ein Hochwasserschaden in Schönheide sollte nach 2013 schnell behoben werden. Bis Ende 2024 zog sich die Baustelle hin. Wen soll man dafür verantwortlich machen? Darüber wird nun im Ort diskutiert.
Heike Mann
17.09.2025
4 min.
Geht Blut ins Ausland? Acht Fakten über die Blutspende im Erzgebirge, die Sie noch nicht kennen
Schwester Katy Koch punktiert eine Vene im Arm von Anna Gyra (18), die am Montag in Marienberg Blut spendete.
Knapp 20.000 Blutspenden konnte das Deutsche Rote Kreuz im vergangenen Jahr im Erzgebirgskreis entgegennehmen. Was passiert damit? Bleiben sie in der Region?
Georg Müller
Mehr Artikel