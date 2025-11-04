Bürgermeister im Erzgebirge will Ehen schließen – Gemeinderat spricht sich dagegen aus

Schönheides Bürgermeister Thomas Lang will ehrenamtlich als Standesbeamter tätig sein. Davor braucht es einen formalen Akt, doch bei dem geht der Gemeinderat nicht mit.

Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, möchte Heiratswilligen in seinem Ort die Möglichkeit anbieten, von ihm getraut zu werden. Einen Lehrgang, der ihn dazu befähigt, hat er in diesem Jahr absolviert. Er sieht das als „guten Service für die Bürger und positives Aushängeschild für Schönheide".