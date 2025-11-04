Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bürgermeister im Erzgebirge will Ehen schließen – Gemeinderat spricht sich dagegen aus

Dem Ansinnen des Bürgermeisters Thomas Lang, Eheschließungen vorzunehmen, hat der Gemeinderat von Schönheide eine Abfuhr erteilt.
Dem Ansinnen des Bürgermeisters Thomas Lang, Eheschließungen vorzunehmen, hat der Gemeinderat von Schönheide eine Abfuhr erteilt. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Dem Ansinnen des Bürgermeisters Thomas Lang, Eheschließungen vorzunehmen, hat der Gemeinderat von Schönheide eine Abfuhr erteilt.
Dem Ansinnen des Bürgermeisters Thomas Lang, Eheschließungen vorzunehmen, hat der Gemeinderat von Schönheide eine Abfuhr erteilt. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Bürgermeister im Erzgebirge will Ehen schließen – Gemeinderat spricht sich dagegen aus
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schönheides Bürgermeister Thomas Lang will ehrenamtlich als Standesbeamter tätig sein. Davor braucht es einen formalen Akt, doch bei dem geht der Gemeinderat nicht mit.

Thomas Lang, Bürgermeister von Schönheide, möchte Heiratswilligen in seinem Ort die Möglichkeit anbieten, von ihm getraut zu werden. Einen Lehrgang, der ihn dazu befähigt, hat er in diesem Jahr absolviert. Er sieht das als „guten Service für die Bürger und positives Aushängeschild für Schönheide“.
