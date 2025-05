Bundesstraße im Erzgebirge: Erster Tag mit neuer Verkehrsregelung - Wie ist er gelaufen?

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema sind am Montagmorgen in eine neue Runde gegangen. Wie lief der erste Tag mit der jetzt dort geltenden Einbahnstraßenregelung?

Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr: An der Kreuzung von Gleesbergstraße und Bundesstraße 169 in Bad Schlema kommt es zu einer brenzligen Situation. Ein Sattelzug, der offenbar nichts wusste von der ab diesem Tag geltenden Einbahnstraßenregelung auf der B 169 war in die viel zu enge Gleesbergstraße gefahren. Als er merkte, dass er dort nicht... Montagmorgen, kurz nach 9 Uhr: An der Kreuzung von Gleesbergstraße und Bundesstraße 169 in Bad Schlema kommt es zu einer brenzligen Situation. Ein Sattelzug, der offenbar nichts wusste von der ab diesem Tag geltenden Einbahnstraßenregelung auf der B 169 war in die viel zu enge Gleesbergstraße gefahren. Als er merkte, dass er dort nicht...