Bundesstraße im Erzgebirge wird in Kürze zur Einbahnstraße - dafür endet andere Vollsperrung

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema gehen in die nächste Runde. In Kürze gilt daher eine Einbahnstraßen-Regelung. An anderer Stelle endet dafür eine Vollsperrung. Was Autofahrer wissen müssen, erklärt „Freie Presse“.

Auf neue Verkehrseinschränkungen müssen sich Autofahrer ab kommenden Montag auf der B 169 (Auer Straße) in Bad Schlema einstellen. Bereits seit April wird die Fahrbahn der Bundesstraße im Bereich zwischen Friedensstraße und Markus-Semmler-Straße saniert und der Verkehr einseitig mit Ampeln an der Baustelle vorbeigeleitet. Nun vergrößert...