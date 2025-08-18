Busschule startet im Erzgebirge: Wie Schüler sicher mit dem Nahverkehr unterwegs sind

Rund 11.000 Kinder besuchen in diesem Schuljahr die Busschule des VMS. Für den Regionalverkehr Erzgebirge ist die Aktion eine Herzensangelegenheit.

Mit dem Start ins neue Schuljahr sind viele Kinder auf ihrem Schulweg auch auf den Bus angewiesen. Damit sie lernen, wie Linienbusse sicher genutzt werden, bietet der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) eine Busschule an. Rund 11.000 Kinder nehmen daran teil.