Busschule startet im Erzgebirge: Wie Schüler sicher mit dem Nahverkehr unterwegs sind

Aue
Rund 11.000 Kinder besuchen in diesem Schuljahr die Busschule des VMS. Für den Regionalverkehr Erzgebirge ist die Aktion eine Herzensangelegenheit.
Mit dem Start ins neue Schuljahr sind viele Kinder auf ihrem Schulweg auch auf den Bus angewiesen. Damit sie lernen, wie Linienbusse sicher genutzt werden, bietet der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) eine Busschule an. Rund 11.000 Kinder nehmen daran teil.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.