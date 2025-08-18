Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Busschule startet im Erzgebirge: Wie Schüler sicher mit dem Nahverkehr unterwegs sind

Erstklässler der Grundschule Heide in Schwarzenberg üben das Einsteigen.
Erstklässler der Grundschule Heide in Schwarzenberg üben das Einsteigen. Bild: Falk Esther/VMS
Erstklässler der Grundschule Heide in Schwarzenberg üben das Einsteigen.
Erstklässler der Grundschule Heide in Schwarzenberg üben das Einsteigen. Bild: Falk Esther/VMS
Aue
Busschule startet im Erzgebirge: Wie Schüler sicher mit dem Nahverkehr unterwegs sind
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 11.000 Kinder besuchen in diesem Schuljahr die Busschule des VMS. Für den Regionalverkehr Erzgebirge ist die Aktion eine Herzensangelegenheit.

Mit dem Start ins neue Schuljahr sind viele Kinder auf ihrem Schulweg auch auf den Bus angewiesen. Damit sie lernen, wie Linienbusse sicher genutzt werden, bietet der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) eine Busschule an. Rund 11.000 Kinder nehmen daran teil.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
28.07.2025
1 min.
VMS-Mobil bringt Infos nach Frankenberg, Oederan und Penig
Infos zu Bussen, Bahnen und Zügen gibt es demnächst am VMS-Mobil.
In kleineren Orten ist der Zugang zu Verkehrsinformationen oft begrenzt. Das VMS-Infomobil bietet hier eine Lösung.
Babette Philipp
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
20.08.2025
3 min.
Unterricht mal anders: Was macht ein Melonenbaum im Erzgebirge?
Fanden den Dekra-Besuch in ihrer Grundschule cool: Doron (l.) und Max aus der Klasse 1 c.
Die 59 Erstklässler der Grundschule in Neudorf hatten am Dienstag Besuch. Dabei ging es um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Gratis dazu gab es einen unerwarteten Pausensnack.
Antje Flath
Mehr Artikel