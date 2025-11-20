„Der Andrang ist enorm“ - Erzgebirger präsentierten die Erzgebirgische Weihnacht in Brüssel

Aue
Musiker und Sänger, Fleischer und Bäcker sowie Kunsthandwerker gestalten in der Sächsisches Landesvertretung in Brüssel wieder einen Weihnachtsmarkt.
„Der Andrang ist enorm“, sagt Steffen Kindt, Leiter des Erzgebirgsensembles Aue, nach den ersten Stunden, in denen wieder zahlreiche Besucher den kleinen erzgebirgischen Weihnachtsmarkt in Brüssel „fluten“. Er ist klein und gemütlich, denn er findet in den Räumen des Erdgeschosses der Sächsischen Landesvertretung statt, ist aber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.