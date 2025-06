Dichter Rauch über Bundesstraße im Erzgebirge: Feuerwehr bekämpft simulierten Waldbrand

Die Feuerwehr probte am Dienstag in Bockau den Ernstfall mit einem simulierten Großfeuer. Zum Training zieht der Übungsleiter ein Fazit.

Dichte Rauchschwaden über der B 283, heulende Sirenen und Blaulicht an der sogenannten Tunnelkurve – was für manche Außenstehende wie ein Ernstfall gewirkt haben muss, entpuppte sich am Dienstag gegen 18.30 Uhr als Jahresübung der Freiwilligen Feuerwehr Bockau.