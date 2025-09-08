„Die erste Resonanz war überwältigend“: Bahnhof im Erzgebirge wird wieder erweckt

Aue
Trubel hat jetzt am Bahnhof Schönheide Ost geherrscht. Das lag nicht nur am sanierten Empfangsgebäude. Welche Pläne es für das Areal noch gibt.
Einen wahrhaft „großen Bahnhof“ erlebte das Bahnhofsgebäude Schönheide Ost zu seiner Wiedereröffnung am ersten September-Wochenende. Gut 2500 Gäste, darunter aus Polen, Österreich, Italien, Tschechien und den Niederlanden, wurden gezählt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.