  • Diebe stehlen im Erzgebirge Kupferdraht im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Kupferdiebe sind in Schneeberg zugange gewesen.
Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Kupferdiebe sind in Schneeberg zugange gewesen.
Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Aue
Diebe stehlen im Erzgebirge Kupferdraht im Wert von mehreren Zehntausend Euro
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter waren zuvor gewaltsam in eine Firma in Schneeberg eingedrungen.

Schneeberg.

Über das zurückliegende Wochenende sind Diebe auf einem Firmengelände in der Wildbacher Straße in Schneeberg zugange gewesen. Die Täter verschafften sich einer Mitteilung der Polizei zufolge Zugang zum Grundstück und drangen gewaltsam in eine Halle ein. Aus dieser entwendeten die Täter mehrere Rollen Kupferdraht. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Stehlschaden auf einige Zehntausend Euro. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 1000 Euro beziffert. Wie der Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz von Montagmittag weiterhin zu entnehmen ist, geschah die Tat zwischen dem 22. November, 11.30 Uhr, und dem 24. November, 6 Uhr. (bz)

