MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Diese Schüler im Erzgebirge haben ein Date: So soll es bei der Berufswahl besser klappen

Zum „Tag der Berufe“ an der Oberschule Aue-Zelle gab es auch einen Workshop im Löten.
Zum „Tag der Berufe“ an der Oberschule Aue-Zelle gab es auch einen Workshop im Löten. Bild: Georg Dostmann
Mina Faizi ließ sich von Medizinproduktberater Philipp Müller die Funktionsweise eines Rollstuhles erklären.
Mina Faizi ließ sich von Medizinproduktberater Philipp Müller die Funktionsweise eines Rollstuhles erklären. Bild: Georg Dostmann
Bei Pro Optik Aue konnte sich unter Anleitung von Filialleiterin Vanessa Lorenz Conny am Sehtestgerät ausprobieren. Jannik Joel Baumann stellte sich als Testperson zur Verfügung.
Bei Pro Optik Aue konnte sich unter Anleitung von Filialleiterin Vanessa Lorenz Conny am Sehtestgerät ausprobieren. Jannik Joel Baumann stellte sich als Testperson zur Verfügung. Bild: Georg Dostmann
Zum „Tag der Berufe“ an der Oberschule Aue-Zelle gab es auch einen Workshop im Löten.
Zum „Tag der Berufe“ an der Oberschule Aue-Zelle gab es auch einen Workshop im Löten. Bild: Georg Dostmann
Mina Faizi ließ sich von Medizinproduktberater Philipp Müller die Funktionsweise eines Rollstuhles erklären.
Mina Faizi ließ sich von Medizinproduktberater Philipp Müller die Funktionsweise eines Rollstuhles erklären. Bild: Georg Dostmann
Bei Pro Optik Aue konnte sich unter Anleitung von Filialleiterin Vanessa Lorenz Conny am Sehtestgerät ausprobieren. Jannik Joel Baumann stellte sich als Testperson zur Verfügung.
Bei Pro Optik Aue konnte sich unter Anleitung von Filialleiterin Vanessa Lorenz Conny am Sehtestgerät ausprobieren. Jannik Joel Baumann stellte sich als Testperson zur Verfügung. Bild: Georg Dostmann
Aue
Diese Schüler im Erzgebirge haben ein Date: So soll es bei der Berufswahl besser klappen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehn Firmen haben beim Tag der Berufe in der Oberschule Aue-Zelle die Berufe vorgestellt, die man bei ihnen lernen kann. Praktische Einblicke gab es auch bei Workshops.

Löten ist die Grundlage für jeden Beruf in der Elektrobranche. Das erklärte Andreas Grieger, Ausbildungsleiter der Turck Beierfeld GmbH, den Schülerinnen und Schülern der Oberschule Aue-Zelle, die bei ihm und den Lehrlingen Tobias Opitz und Paul Ebert den Löt-Workshop besuchten. Hier ging es darum, auf einer Platine Bauteile zu befestigen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
03.02.2026
2 min.
Berufsorientierung an Oberschule im Erzgebirge bekommt Qualitätssiegel
Die Oberschule Eibenstock erhielt das Qualitätssiegel für berufliche Orientierung.
Zum wiederholten Male hat die „Glück auf!“-Oberschule in Eibenstock das Qualitätssiegel für Berufsorientierung bekommen. 2010 gehörte sie zu den ersten, die sich darum bemühten.
Heike Mann
04.02.2026
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
Mehr Artikel