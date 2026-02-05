Diese Schüler im Erzgebirge haben ein Date: So soll es bei der Berufswahl besser klappen

Aue
Zehn Firmen haben beim Tag der Berufe in der Oberschule Aue-Zelle die Berufe vorgestellt, die man bei ihnen lernen kann. Praktische Einblicke gab es auch bei Workshops.
Löten ist die Grundlage für jeden Beruf in der Elektrobranche. Das erklärte Andreas Grieger, Ausbildungsleiter der Turck Beierfeld GmbH, den Schülerinnen und Schülern der Oberschule Aue-Zelle, die bei ihm und den Lehrlingen Tobias Opitz und Paul Ebert den Löt-Workshop besuchten. Hier ging es darum, auf einer Platine Bauteile zu befestigen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.