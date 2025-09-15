Dieses Unternehmen im Erzgebirge liefert Textilmaschinen in die ganze Welt

Im Erzgebirge entstehen Maschinen, die Textilien weich, sauber und besonders machen. Genauer bei der Firma Xetma in Aue, die Kunden in aller Welt hat. Darunter sind der Textilhersteller Trigema und sogar der größte Babybekleidungshersteller der Welt.

Die Zeiten für Textilmaschinenbauer in Deutschland sind herausfordernd. Das sagt Harald Weber vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Schwache Nachfrage, verlangsamte Konjunktur, getrübte Stimmung bei den Konsumenten setzen die Märkte unter Druck. Hinzu komme die unberechenbare Zollpolitik der USA.