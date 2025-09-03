Ehrenhain für verunglückte Wismut-Bergleute im Erzgebirge wird saniert

In Bad Schlema wird jedes Jahr der 1955 verunglückten Wismut-Bergleute gedacht. Für ein würdiges Gedenken wird derzeit der Ort verschönert.

Jedes Jahr am ersten Samstag im Juli versammeln sich Mitglieder des Bergbautraditionsvereins Wismut am Ehrenhain in Bad Schlema und gedenken der 33 Wismut-Bergleute, die 1955 bei einem Grubenunglück fast genau an dieser Stelle den Tod fanden. Den Ehrenhain an der Alten Lößnitzer Straße gibt es seit 1996.