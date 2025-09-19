Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Eigentlich ist das der Tod eines jeden Unternehmers“: Was einem Gießerei-Chef im Erzgebirge schlaflose Nächte bereitet

Vom geschmolzenen Eisen wird in der Gießerei Lößnitz die Schlacke abgestochen, bevor das über 1300 heiße Metall in die Gussformen kommt. Bild: Georg Dostmann
Vom geschmolzenen Eisen wird in der Gießerei Lößnitz die Schlacke abgestochen, bevor das über 1300 heiße Metall in die Gussformen kommt. Bild: Georg Dostmann
Aue
„Eigentlich ist das der Tod eines jeden Unternehmers“: Was einem Gießerei-Chef im Erzgebirge schlaflose Nächte bereitet
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gießerei Lößnitz würde statt mit Koks lieber mit elektrischer Energie arbeiten. Doch die Unsicherheiten in der Energiepolitik halten den Geschäftsführer von Weichenstellungen ab. Und nicht nur ihn.

Im Modellbau der Gießerei Lößnitz liegen große Teile aus Styropor. Man kann erkennen, was später daraus werden soll: Seitentüren für Autos. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit seinen 90 Mitarbeitern an Aufträgen für Presswerkzeuge, die von BMW, Mercedes und anderen wichtigen Automobilherstellern gekommen sind. Dort hat man sich laut...
