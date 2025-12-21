„Ein Mittelfeldplatz ist noch drin“: Das schreiben Fans von Erzgebirge Aue auf den Wunschzettel

Trotz der drei Punkte am Samstag kreist das Abstiegsgespenst weiter über den Veilchen. Diese Entwicklung hat viele Anhänger überrascht. Sie sahen die Mannschaft zu Saisonbeginn ganz woanders.

Für die Anhänger des FC Erzgebirge Aue muss sich das Spiel am Samstagnachmittag gegen Schweinfurt wie eine vorgezogene Bescherung angefühlt haben. Die Gäste aus Unterfranken hatten gleich zwei Geschenke im Gepäck: Zwei Eigentore sorgten für eine 2:0-Pausenführung der Veilchen.