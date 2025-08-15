Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ein Nachmittag für Kinder und Pferdefreunde: Sommerfest in Schönheide

Beim Sommerfest zeigen Mensch und Pferd, was sie können.
Beim Sommerfest zeigen Mensch und Pferd, was sie können. Bild: Eberhard Mädler
Beim Sommerfest zeigen Mensch und Pferd, was sie können. Bild: Eberhard Mädler
Beim Sommerfest zeigen Mensch und Pferd, was sie können. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Ein Nachmittag für Kinder und Pferdefreunde: Sommerfest in Schönheide
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besucher erwartet ein buntes Programm mit Reitvorführungen. Das Märchen „Schneewittchen – einmal anders“ wird gezeigt.

Das Schönheider Sommerfest erlebt nach mehrjähriger Pause eine Neuauflage. Am Sonnabend sind alle von 14 bis 17 Uhr ans Therapiezentrum für Mensch und Pferd eingeladen. Im weitläufigen Gelände am Gartenweg erwartet die Besucher ein Programm, das gemeinsam von Mensch und Tier gestaltet wird. So führen die Reitkinder mit ihren Ponys das...
