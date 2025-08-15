Ein Nachmittag für Kinder und Pferdefreunde: Sommerfest in Schönheide

Besucher erwartet ein buntes Programm mit Reitvorführungen. Das Märchen „Schneewittchen – einmal anders“ wird gezeigt.

Das Schönheider Sommerfest erlebt nach mehrjähriger Pause eine Neuauflage. Am Sonnabend sind alle von 14 bis 17 Uhr ans Therapiezentrum für Mensch und Pferd eingeladen. Im weitläufigen Gelände am Gartenweg erwartet die Besucher ein Programm, das gemeinsam von Mensch und Tier gestaltet wird. So führen die Reitkinder mit ihren Ponys das...