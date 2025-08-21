Ein Tag für Macher: 3D-Druck, Upcycling und Klangkunst beim Makerfestival Erzgebirge

Aue
Am Samstag verwandelt sich der Marktplatz von Lößnitz in einen Kreativ- und Begegnungsort. Über 25 Aussteller laden die Besucher zum Basteln, Tüfteln und Staunen ein.
Jahrelang stand das Alte Postamt am Marktplatz leer. Heute haben die Lößnitz Makers – zu Deutsch: Macher – den Raum wieder mit Leben gefüllt und betreiben eines der neun „Makerhubs“ der Kulturhauptstadt 2025.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.