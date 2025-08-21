Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ein Tag für Macher: 3D-Druck, Upcycling und Klangkunst beim Makerfestival Erzgebirge

Christof Schulze und Jörg Hinz von den Lößnitz Makers laden zum Mitmach-Festival ein.
Bild: Paula Klüver
Christof Schulze und Jörg Hinz von den Lößnitz Makers laden zum Mitmach-Festival ein.
Christof Schulze und Jörg Hinz von den Lößnitz Makers laden zum Mitmach-Festival ein. Bild: Paula Klüver
Ein Tag für Macher: 3D-Druck, Upcycling und Klangkunst beim Makerfestival Erzgebirge
Von Paula Klüver
Am Samstag verwandelt sich der Marktplatz von Lößnitz in einen Kreativ- und Begegnungsort. Über 25 Aussteller laden die Besucher zum Basteln, Tüfteln und Staunen ein.

Jahrelang stand das Alte Postamt am Marktplatz leer. Heute haben die Lößnitz Makers – zu Deutsch: Macher – den Raum wieder mit Leben gefüllt und betreiben eines der neun „Makerhubs“ der Kulturhauptstadt 2025.
