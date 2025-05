Einsatz im Erzgebirgswald: Was Frauen und Männer im Wald bei Schneeberg machen

Im Bergwaldprojekt arbeiten Freiwillige aus ganz Deutschland in der Natur. Das Ziel ist der Erhalt von Ökosystemen. Aktuell sind sie bei Schneeberg anzutreffen.

Mirjam Schumann ist in Zwickau aufgewachsen. Aus Kinder- und Jugendtagen kennt sie den Hartmannsdorfer Forst – jenen Wald, der sich im Zwickauer Land und westlich von Schneeberg erstreckt. Heute lebt die 44-Jährige in Franken, doch in dieser Woche ist wie wieder im Hartmannsdorfer Forst. Gemeinsam mit elf anderen Frauen und Männern, die unter...