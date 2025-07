Erzgebirge: Biker treffen sich bei Gottesdienst

Barmherzigkeit lautete das Thema der Predigt beim Motorradfahrer-Gottesdienst am Sonntag am Fuchsstein in Schönheide. Pastorin Theresa Thierfelder hatte viele aufmerksame Zuhörer.

Spätestens beim Anlassen der Motoren war den Menschen rund um den Fuchsstein in Schönheide klar: Der Motorradfahrer-Gottesdienst ist eingeläutet. Und pünktlich zum Start haben am Sonntag auch die Regenwolken der Sonne Platz gemacht. „Wir sind froh, dass es trocken geblieben ist", sagte Reinhard Richter vom Verein Christliche Motorradfahrer...