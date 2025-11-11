Erzgebirge: Unbekannte beschädigen Auto

Die Polizei ermittelt nach einer Kratzerattacke auf einem Parkplatz in Zwönitz. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Zwönitz und bittet zugleich um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie es in der Mitteilung dazu heißt, haben Unbekannte am 10. November einen Seat, der auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Schillerstraße geparkt war, beschädigt. Die Täter zerkratzten laut Polizei auf bislang unbekannte Weise...