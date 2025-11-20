Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Lauter und Aue wurden mehrere Objekte mit roter Farbe besprüht. Schaden: rund 3000 Euro.
In Lauter und Aue wurden mehrere Objekte mit roter Farbe besprüht. Schaden: rund 3000 Euro. Bild: Symbolfoto: Niko Mutschmann
In Lauter und Aue wurden mehrere Objekte mit roter Farbe besprüht. Schaden: rund 3000 Euro.
In Lauter und Aue wurden mehrere Objekte mit roter Farbe besprüht. Schaden: rund 3000 Euro. Bild: Symbolfoto: Niko Mutschmann
Aue
Erzgebirge: Vandalismus-Serie in Lauter und Aue
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schmierereien an Buswartehäuschen, Schallschutzwand, Verteilerkästen und Firmengebäude. Die Suche nach den Tätern ist im Gange.

„Die Stadtwerke werden künftige keinen Strom mehr an Großkunden liefern. Das Risiko ist zu hoch.“ Dieser Satz von Aue-Bad Schlemas Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) ließ aufhorchen. Gefallen war er kürzlich in einer Stadtratssitzung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
4 min.
Empörung in Stadt im Erzgebirge: Schmierereien und Zerstörungen an öffentlichen Anlagen
Marcus Hofmann (li.) und Kai Ebert vom Museums- und Geschichtsverein Aue, der sich um die Reste des ehemaligen Freibades Hakenkrümme in Aue kümmert. Dort hat es in den letzten Tagen Vandalismus gegeben. Der Mauerrest zeigt die Spuren des gelegten Feuers.
Die BMX-Strecke am neuen Spielplatz in Niederschlema und die Freibadreste in der Hakenkrümme in Aue sind Ziel von Vandalen geworden. Anzeigen wurden in beiden Fällen gestellt.
Heike Mann
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel