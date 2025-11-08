Erzgebirger im Weltraum-Fieber: Warum ein ganzes Dorf plötzlich hunderte Raumschiffe bastelt

Ein galaktisches Gemeinschaftsgefühl – das hat es diese Woche in Bockau gegeben. Für eine besondere Aktion wurden zahlreiche Raumschiffe zusammengetragen – viele sogar extra aus Lego, Papier und Alufolie gebastelt.

In Bockau glühten am Donnerstagmorgen die Drähte. Whatsapp-Gruppen liefen heiß, SMS wurden verschickt, und sogar in Schule und Kita machte schnell die Runde: „Wir müssen sammeln."