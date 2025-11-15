Zwischen Israel und Auschwitz: Erzgebirger verbindet Kunst, Glaube und Erinnerung

Ein Mann, zwei Welten: Der Kunstgießer Christian Döhler arbeitet an einem Mahnmal in Auschwitz mit und läuft in Jerusalem Marathon. Was treibt den Erzgebirger an?

Ein Mann im Anzug, in der einen Hand eine Fastfood-Tüte, in der anderen ein Maschinengewehr. Dieses Bild hat sich in Christian Döhlers Gedächtnis eingebrannt. „Es war absurd, fast surreal“, sagt er. „So sieht Krieg heute aus – mitten in einer Welt, die sonst aussieht wie unsere.“ Der 42-jährige Kunstgießer aus Bockau war im...