Erzgebirger zeigt im Heimatmuseum Schönheide ganz besondere Modellbahnanlage

Aue
Dampfmaschinen, Blechspielzeug, Eisenbahnen: Am Wochenende kamen Miniaturfans im Erzgebirge auf ihre Kosten. Zu sehen gab es auch einen speziellen Autoanhänger.
Es hat sich viel bewegt am Wochenende im Schönheider Heimatmuseum: Dampfmaschinen, Heißluftmotoren, Blechspielzeug und Eisenbahnen im Miniaturformat wurden vorgeführt. Passend dazu gab es erstmals gleich zwei kleine Modellbahnanlagen zu sehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.