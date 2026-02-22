MENÜ
  • Erzgebirger zeigt im Heimatmuseum Schönheide ganz besondere Modellbahnanlage

Andy Hammig (rechts) zeigt Besucher Hans-Dieter Lenk seine Modellbahnanlage.
Bild: Eberhard Mädler
Andy Hammig (rechts) zeigt Besucher Hans-Dieter Lenk seine Modellbahnanlage.
Andy Hammig (rechts) zeigt Besucher Hans-Dieter Lenk seine Modellbahnanlage. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Erzgebirger zeigt im Heimatmuseum Schönheide ganz besondere Modellbahnanlage
Von Eberhard Mädler
Dampfmaschinen, Blechspielzeug, Eisenbahnen: Am Wochenende kamen Miniaturfans im Erzgebirge auf ihre Kosten. Zu sehen gab es auch einen speziellen Autoanhänger.

Es hat sich viel bewegt am Wochenende im Schönheider Heimatmuseum: Dampfmaschinen, Heißluftmotoren, Blechspielzeug und Eisenbahnen im Miniaturformat wurden vorgeführt. Passend dazu gab es erstmals gleich zwei kleine Modellbahnanlagen zu sehen.
