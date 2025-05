„Es gibt nichts Vergleichbares“: Kultkneipe im Erzgebirge droht das Aus

Noch gibt es in der Eichertschänke in Aue regelmäßig einen Bierausschank im kleinen Stil. Doch dessen Tage sind gezählt. Das drohende Aus für die Kneipe ist nicht die einzige Sorge in dem Wohngebiet.

Die Kellerbar in der Eichertschänke ist für Thomas Kirstein eine Art zweites Zuhause. Es gibt ein paar Tische, eine Theke mit Zapfhahn dahinter und Barstühle. Es wirkt urig und an manchen Stellen improvisiert, aber auch gemütlich und gepflegt mit den Stiefmütterchen in den Pflanzkästen an den Fensterluken, die Licht in den Raum werfen. Die Kellerbar in der Eichertschänke ist für Thomas Kirstein eine Art zweites Zuhause. Es gibt ein paar Tische, eine Theke mit Zapfhahn dahinter und Barstühle. Es wirkt urig und an manchen Stellen improvisiert, aber auch gemütlich und gepflegt mit den Stiefmütterchen in den Pflanzkästen an den Fensterluken, die Licht in den Raum werfen.