Feuerwehr-Einsatzleiter zu tödlichem Unfall im Erzgebirge: „Wir hatten keine Chance, jemanden zu retten“

Ein zerstörtes Auto, dichter Rauch: In Lößnitz hat ein Verkehrsunfall am Montag ein tragisches Ende genommen. Nun berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr von den Herausforderungen für die Rettungskräfte und den emotionalen Spuren, die so ein Tag hinterlässt.

Es sind Bilder, die nachwirken. So beschreibt Danny Stolz, was er und seine Kollegen am Montag auf der Staatstraße 283 (Hartensteiner Straße) in Lößnitz erlebt haben. Dort war der Einsatzleiter von der Feuerwehr Affalter am frühen Morgen gefordert, nachdem ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Das Fahrzeug...