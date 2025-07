Feuerwehr rückt im Erzgebirge zu Pkw-Brand aus - Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Lößnitzer Feuerwehr an die Lessingstraße in der Stadt gerufen. Dort brannte ein Pkw. Was bisher bekannt ist.

In der Nacht zu Donnerstag ist auf einem Parkplatz an der Lessingstraße in Lößnitz ein Pkw vollständig ausgebrannt. Gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der VW Polo bereits in Vollbrand. In der Nacht zu Donnerstag ist auf einem Parkplatz an der Lessingstraße in Lößnitz ein Pkw vollständig ausgebrannt. Gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der VW Polo bereits in Vollbrand.