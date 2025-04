Firmenlauf in Aue findet dieses Jahr nicht in Aue statt: Baustellen zwingen Traditions-Event zum Ortswechsel

Im Durchschnitt bis zu 1500 Läufer zählt der beliebte Firmenlauf Erzgebirge in Aue jedes Jahr. Doch die 18. Auflage im Mai muss Hürden nehmen. Neben Geldsorgen ist nun auch der Veranstaltungsort ein anderer.

Zwei Herzen schlagen in seiner Brust, wenn Carsten Schmidt an den 18. Firmenlauf Erzgebirge denkt. Am 28. Mai sollte das Großereignis mit stets bis zu 1500 Startern wieder im Herzen von Aue steigen. Doch diese Tradition wird unterbrochen. Der Volkslauf zieht um.