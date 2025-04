„Für mich stand es noch nie zur Debatte wegzugehen“: Warum ein Erzgebirger sein Zuhause nicht verlässt

Steve Beyer hat während seiner Ausbildung in Zwickau, Chemnitz und Leipzig gewohnt. Doch am Wochenende kam er immer zurück in das Erzgebirge.

Steve Beyer schließt die Tür zum Sportlerheim des SV Auerhammer auf und tritt über die Schwelle. Hier hat er seine ersten Schritte als Fußballer gemacht. Hier hat er seine Hochzeit gefeiert. Beyer, dunkler Bart und Hammer-und-Meißel Ohrring, läuft an Pokalen und DDR-Lampen vorbei.